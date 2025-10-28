Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της EuroLeague. Με αυτή του την νίκη το «Τριφύλλι» μετράει 5 νίκες και 2 ήττες στη διοργάνωση, αφήνοντας «πίσω» την ήττα από την Βίρτους στην Ιταλία. Ο Κέντρικ Ναν και ο Τσέντι Όσμαν ήταν οι πρώτοι σκόρερ του Παναθηναϊκού έχοντας από 22 και 20 πόντους αντίστοιχα. Όμως την μεγάλη διαφορά στον αγώνα την έκανε ο Ομέρ Γιουρτσέβεν, που σημείωσε double-double με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ . Για την ισραηλινή ομάδα, ο Κλαρκ και ο Χορντ «πάλεψαν» για την νίκη, έχοντας από 14 και 15 πόντους.

O αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Το ματς ξεκίνησε όπως ακριβώς θα περίμενε κάποιος. Δυνατές μονομαχίες, όμως ένας ήταν αυτός που ξεχώρισε. Το όνομά του, Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος ήταν ασταμάτητος, καθώς στα πρώτα 7 λεπτά είχε ήδη φτάσει τους 10 πόντους. Είχε μάλιστα την βοήθεια του Ναν ο οποίος είχε 6 πόντους. Όμως, το «Τριφύλλι» δεν κέρδισε την περίοδο, την έχασε για 1 πόντο στο τέλος. Με ένα σουτ… πίσω από το κέντρο του Κλαρκ, ο οποίος αποτέλεσε πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό και ήταν ισάξιος του Όσμαν, έχοντας 9 πόντους, ενώ οι Λιφ και Σόρκιν είχαν από 4 πόντους.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με δύο τρίποντα των Σορτς και Μήτογλου για τους Πράσινους. Ο Κλαρκ με νέο δικό του τρίποντο κράτησε την Μακάμπι ενώ ο Μπρίσετ μείωσε στους 2 πόντους σε «αφύλαχτο» τρίποντο. Ο Χορντ συνεργάστηκε άψογα με τον Μπλατ ο οποίος έφτασε τις 6 ασίστ και μάλιστα τρία λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, η Μακάμπι προηγήθηκε και πάλι. Στα μέσα Από εκεί Χορντ και Ναν «αντάλλαξαν» καρφώματα, ενώ η περίοδος «σημαδεύτηκε» στα μέσα της, που είδαν τον Χολμς να κουτσαίνει και να πηγαίνει στα αποδυτήρια, μην επιστρέφοντας στον αγώνα. Ο Ντίνος Μήτογλου έβαλε «στοπ» στον Κλαρκ 1 λεπτό πριν το ημίχρονο, με ένα φοβερό μπλοκ. Στο τέλος της περιόδου, το σκορ βρήκε και πάλι μπροστά την Μακάμπι, όμως ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω με μόλις δύο πόντους.

Δεύτερο ημίχρονο

H τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να «κατεβάζουν» εύκολα επιθετικά ριμπαόυντ, με τους Λιφ για την Μακάμπι και Χουάντσο για τους Πράσινους να κάνουν «ζημιά». Όμως, το «άστρο» του Κέντρικ Ναν με δύο συνεχόμενα τρίποντα άρχισε να «λάμπει», όμως το ίδιο συνέβη και με τον Λόνι Γουόκερ, ο οποίος απάντησε στον συμπατριώτη του και έδωσε με δικούς τους πόντους «ανάσα» και προβάδισμα 5 πόντων. Όμως, ο Ναν συνέχισε να πρωταγωνιστεί και με δικό του τρίποντο μαζί με λέι-απ του Όσμαν έφεραν «τούμπα» τον αγώνα και έδωσαν προβάδισμα στο «Τριφύλλι». Την «σκυτάλη» στο τρίποντο πήρε ο Ντίνος Μήτογλου και έδωσε προβάδισμα 4 πόντων 3 λεπτά πριν την λήξη της περιόδου. Oι Κλαρκ και Λιφ κράτησαν «ζωντανή» την Μακάμπι, ενάντια στους φοβερούς Ναν και Όσμαν, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2 πόντους στη λήξη της περιόδου.

Ο Τσέντι Όσμαν συνέχισε την καλή του εμφάνιση και στη τελευταία περίοδο, όμως απέναντί του είχε τον Βραζιλιάνο Σάντος, ο οποίος με δικούς του 5 πόντους έφερε το ματς στα «ίσα» για ακόμη μία φορά. Από εκεί, ο Σλούκας έβαλε λέι-απ και ο Γιουρτσέβεν, ο οποίος έκανε double double, με ένα «εκρηκτικό» follow κάρφωμα, έβαλαν τα «ηνία» για την νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Κέντρικ Ναν με ακόμα ένα δικό του τρίποντο έφτασε την διαφορά στους 8 πόντους, στα μισά της περιόδου. Από εκεί, ο Παναθηναϊκός με τρομερούς τους Ναν, Σορτς και Γιουρτσέβεν, «καθάρισε» τον αγώνα και έφτασε στην νίκη με διαφορά 14 πόντων.

Τα δεκάλεπτα

24-25, 47-49, 68-66, 99-85