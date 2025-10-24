Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην Ιταλία από την Βίρτους Μπολόνια με σκορ 92-75 για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Βρίσκεται πλέον στο 4-2. Ο Έντουαρτς και ο Μόργκαν ήταν οι πρώτοι σκόρερ της Βίρτους με 20 και 15 πόντους αντίστοιχα, όμως ο πραγματικός MVP ήταν ο Παγιόλα με μια all around εμφάνιση, έχοντας 7 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τον Παναθηναϊκό ο Ναν είχε 19 πόντους.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

H Βίρτους και ο Παναθηναϊκός μπήκαν δυνατά στον αγώνα με την ιταλική ομάδα και τις προσπάθειες των Παγιόλα (3 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σμάιλαγκιτς (8 πόντοι) και Έντουαρντς (6 πόντοι) να καταφέρνει προς το τέλος της πρώτη περιόδου να «ξεφύγει» με μια μικρή διαφορά 4 πόντων. Για τον Παναθηναϊκό ο Γιουρτσέβεν και ο Όσμαν με 4 και 5 πόντους αντίστοιχα και έχοντας την βοήθεια των Ναν, Γκραντ και Σλούκα κράτησαν τους Πράσινους κοντά στο σκορ.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Μόργκαν να αυξάνει λίγο την διαφορά για την Βίρτους, όμως ένα τρίποντο του Όσμαν γρήγορα κατέβασε πάλι την διαφορά στους 3 πόντους. Στα μέσα της περιόδου, οι Ντιούφ, Μόργκαν και Τζάλλοου είχαν ένα μικρό «ξέσπασμα» και η διαφορά έφτασε τους 7 πόντους, 5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Οι πρωταγωνιστές της ιταλικής ομάδας συνέχισαν να «πληγώνουν» τον Παναθηναϊκό και στο δεύτερο μισό του δεκαλέπτου, με την διαφορά να ανεβαίνει συνεχώς, παρά τις προσπάθειες του Όσμαν ο οποίος είχε 12 πόντους, με την διαφορά να φτάνει τους 13 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου.

Δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δύο ομάδας να αναταλλάσουν καλάθια. Στο 4ο λεπτό της περιόδου, οι διαιτητές έδωσαν αντιαθλητικό φάουλ στον Κέντρικ Ναν κάνοντας τον Εργκίν Αταμάν έξαλλο, με τον Τούρκο να αποβάλλεται λόγω έντονων διαμαρτυριών προς τους διαιτητές. Από εκεί ο Κάρσεν Έντουαρντς συνέχισε να είναι ασταμάτητος και με δικούς τους πόντους η διαφορά έφτασε στους 15 πόντους, με τον ίδιο να έχει 17 πόντους. Άξιος σύμμαχός του ο Μόργκαν ο οποίος έφτασε τους 12, με την διαφορά να «ξεφεύγει από τα χέρια» του Παναθηναϊκού στους 16 πόντους στην λήξη της περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο η διαφορά έμεινε κοντά στους 15 πόντους σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να βρει ευστοχία από την γραμμή του τριπόντου. Ο Νιάνγκ με δικά του καλάθια μάλιστα αύξησε την διαφορά στους 19 πόντους στα μισά της περιόδου. Ο Παγιόλα με ωραίες δημιουργίες έφτασε τις 7 ασίστ, ενώ η διαφορά στο τέλος του αγώνα ήταν στους 17 πόντους, έπειτα από προσπάθειες τους Σορτς και του Ναν να μειώσουν την διαφορά στο τέλος.

Το σκορ στο τέλος του κάθε δεκαλέπτου

19-15, 48-35, 69-53, 92-75