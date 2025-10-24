Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ αντιμετωπίζει σοβαρές απουσίες ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Εργκίν Άταμαν ενδέχεται να παρατάξει την ομάδα σχεδόν αποδεκατισμένη.

Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα, με τη συμμετοχή τους να αποφασίζεται λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα στις 21:00. Επιπλέον, εκτός μάχης βρίσκονται οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ρισόν Χολμς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ματίας Λεσόρ, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές στο ρόστερ.