Ο Παναθηναϊκός AKTOR, παρά τις σημαντικές απουσίες και το νωθρό του ξεκίνημα, κατάφερε να επιβληθεί του Προμηθέα Πάτρας με 91-70 στο Telekom Center Athens, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν χωρίς τους Ναν, Χουάντσο, Χολμς, Ρογκαβόπουλο Λεσόρ και Σαμουντούροφ. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρήκε ρυθμό από τη δεύτερη περίοδο και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης μέχρι το τέλος.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με εντυπωσιακό double-double (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), ενώ θετική ήταν και η παρουσία του Ντίνου Μήτογλου με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Ρομπ Γκρέι με 20 πόντους (4/5 τρίποντα), ενώ ο Τζέι Πι Μακούρα πρόσθεσε 17.