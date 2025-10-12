Στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με σκορ 90-86, σε ένα ματς-θρίλερ το οποίο κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο συνήθης «ύποπτος» Σάσα Βεζένκοφ είχε 22 πόντους ενώ είχε την πολύτιμη βοήθεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε 15 πόντους και 8 ασίστ. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Σορτς ήταν ο καλύτερος παίκτης με 19 πόντους.

O αγώνας:

Πρώτο ημίχρονο

Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν συνεχώς καλάθια, μην αφήνοντας η μία την άλλη να «ξεφύγει» στο σκορ. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος της περιόδου ήταν μπροστά με τρεις πόντους, με πρωταγωνιστή τον Σορτς, ο οποίος είχε 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν οι Γουόρντ και Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ είχε 7 πόντους, ενώ ο Γουόρντ είχε 4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, με τους παίκτες των δύο ομάδων να ανταλλάζουν συνεχώς καλάθια, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να παίρνει τα «ηνία» από τον Σορτς και να έχει 14 πόντους στο τέλος της περιόδου. Συνεχόμενα τρίποντα από τους «Πράσινους» τους έδωσαν μια διαφορά 7 πόντων. Ο Παναθηναϊκός αύξησε την διαφορά μέχρι τους 12 πόντους, ωστόσο ο Ολυμπιακός με ωραίες συνεργασίες και με τον Σάσα Βεζένκοφ να φτάνει τους 12 πόντους με τρίποντο στη λήξη του ημιχρόνου, η διαφορά μειώθηκε στους 5 πόντους.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στην τρίτη περίοδο με τον Ουόρντ να συνεχίζει την εξαιρετική του απόδοση και να φτάνει τους 12 πόντους, μειώνοντας την διαφορά στο 1 πόντο στα μέσα της περιόδου. Από εκεί το ματς συνεχίστηκε όπως ξεκίνησε, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πετυχαίνουν συνεχώς καλάθια, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να φτάνει τους 13 πόντους, ο Ντόρσεϊ τους 10 και ο Βεζένκοφ τους 18. Στο τέλος της περιόδου, ο Ολυμπιακός είχε προβάδισμα ενός πόντου.

Ο Ολυμπιακός με γρήγορα καλάθια των Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ αύξησε την διαφορά στους πέντε πόντους στην αρχή της τέταρτης περιόδου. Ο Χολ ήταν αυτός που με δικά του καλάθια κράτησε την διαφορά για τους «Ερυθρόλευκους» ενώ ο Σορτς συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση, κρατώντας τον Παναθηναϊκό στον αγώνα. Τρεις βολές του Σλούκα και ένα καλάθι του Χολμς έδωσαν ξανά προβάδισμα στους «Πράσινους», δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Βεζένκοφ με φόλλοου έβαλε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό, έπειτα από άστοχο τρίποντο του Λι. Ο Σλούκας ισοφάρισε με σουτ τριών πόντων όμως ο Μιλουτίνοφ από κοντά έβαλε πάλι σε θέση «οδηγού» τον Ολυμπιακό και ο Φρανκ Νιλικίνα με λέι-απ του έδωσε «ανάσα» με προβάδισμα 4 πόντων.

Το σκορ στο τέλος κάθε περιόδου:

18-21, 43-48, 68-67, 90-86