Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Greek Basket League με εύκολη νίκη με σκορ 93 – 83 ενάντια στον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens. Καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού ο Μήτογλου, ο οποίος είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο αγώνας:

Το «Τριφύλλι» μπήκε πιο δυνατό από τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην πρώτη περίοδο με εντυπωσιακό τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ ο οποίος πέτυχε 9 πόντους με 4/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 1/1 βολή πήρε μια διαφορά της τάξης των 10 πόντων. Ο Μάριους Γκριγκόνις πέτυχε το πρώτο του καλάθι μετά από πάρα πολύ καιρό, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό τον οποίο αντιμετώπισε.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την παραγωγικότητα του και αύξησε και άλλο την διαφορά στην δεύτερη περίοδο με πρωταγωνιστές τους Μήτογλου ο οποίος έφτασε τους 11 πόντους και τον «συνήθη ύποπτο» Κέντρικ Ναν ο οποίος έφτασε τους 7 έχοντας και 4 ασίστ. Η διαφορά αυξήθηκε στους 20 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό να φαίνεται πως έχει «αφήσει πίσω» του την ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Ο ΠΑΟΚ μειώσε την διαφορά στην τρίτη περίοδο στους 14 πόντους ενώ μάλιστα σε μία στιγμή είχε μειώσει και σε πιο χαμηλή διαφορά, με τους Ντίμσα, Μουρ, Τζόουνς και Τζάκσον να είναι οι «οδηγοί» της προσπάθειας αυτής. Από την αντίπαλη πλευρά, Ναν και Μήτογλου κράτησαν την διαφορά πάνω από τους δέκα πόντους για τους «Πράσινους».

Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να επιστρέψει στο παιχνίδι συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο με τον Τζάκσον να προσπαθεί να φέρει «τούμπα» το ματς, όμως ο Κωνσταντίνος Μήτογλου είχε «απάντηση» σε κάθε καλάθι του Αμερικανού και η διαφορά παρέμεινε σταθερά κοντά στους 10 πόντους και το παιχνίδι έληξε με τον Παναθηναϊκό να νικά για 10 πόντους.

Το σκορ στο τέλος κάθε περιόδου:

20 – 10, 51 – 31, 72 – 58, 93 – 83.