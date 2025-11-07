Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό μπαίνει σε αμφιβολία, καθώς νέα αποτελέσματα από τη μαγνητική εξέταση του Γάλλου σέντερ δείχνουν ότι η αποκατάστασή του καθυστερεί. Παρά την αρχική αισιοδοξία και τις δηλώσεις του προπονητή Εργκίν Αταμάν ότι η θεραπεία προχωρά καλά και η επιστροφή του Λεσόρ ήταν προγραμματισμένη για τρεις εβδομάδες μετά το διπλό με την Αναντολού Εφές, η κατάσταση φαίνεται πιο θολή μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Λεσόρ, πριν ενταχθεί στις ομαδικές προπονήσεις, ένιωσε ξανά ενοχλήσεις και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι η αποθεραπεία του χρειάζεται περαιτέρω επανεκτίμηση. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία επιστροφής του αναβάλλεται για αόριστο χρόνο.

Με την κατάσταση του Λεσόρ να παραμένει αβέβαιη, ο Παναθηναϊκός προχωρά άμεσα στην αναζήτηση ενός δεύτερου σέντερ. Η ανάγκη για ενίσχυση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, αφού οι τραυματισμοί των Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς έχουν περιορίσει σημαντικά τις επιλογές στη θέση του ψηλού. Οι «πράσινοι» καλούνται τώρα να βρουν γρήγορα έναν αξιόπιστο σέντερ για να καλύψουν το κενό και να ενισχύσουν την ομάδα ενόψει της συνέχειας.