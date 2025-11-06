Αν ο Παναθηναϊκός αποφάσιζε να μην ταξιδέψει στο Βελιγράδι πέραν των πιθανών κυρώσεων στη βαθμολογία, τον αγώνα θα τον έχανε με 20 πόντους στα χαρτιά.

Τελικά βρέθηκε στη σερβική πρωτεύουσα αλλά στο γήπεδο δεν εμφανίστηκε ποτέ και πάλι εκεί κοντά στους 20 πόντους έχασε (18 για την ακρίβεια) ιδιαίτερα κολακευτική διαφορά αν αναλογιστεί κανείς ότι κάποια στιγμή – πριν οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς «σβήσουν» τις μηχανές – ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραφε: 67-40.

Θα πει ίσως κάποιος που ενδεχομένως δεν είδε τον αγώνα: «Άτυχος ο Παναθηναϊκός έπεσε πάνω στον καλύτερο Ερυθρό Αστέρα και είχε και τόσες απουσίες». Οι γηπεδούχοι έκαναν υγιεινό περίπατο ίσως με την χειρότερη εμφάνισή τους από τα 7 παιχνίδια όπου έφυγαν νικητές. Είχαν μόλις 3/22 τρίποντα, έκαναν 16 δώρα (λάθη) στον Παναθηναϊκό και απέναντι σε μια ομάδα χωρίς σέντερ τα επιθετικά ριμπάουντ των δύο ομάδων ήταν σε απόλυτη ισορροπία (13-13)!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα και πάλι με ισχνή αντίδραση στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό είχε γράψει: «Η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ μόνη της, όταν το καταλάβουν οι παίκτες θα δούμε μαγείες». Χθες το προχώρησε ένα βήμα παραπάνω με μια γνωστή (αλλά απαραίτητη) υπενθύμιση.

«Εδώ είναι Παναθηναϊκός» καθώς σε μια τέτοια ομάδα, με τόσο βαριά φανέλα και ιστορία μια ήττα μπορεί φυσικά και να είναι αποδεκτή, το να χάνεις όμως με κάτω τα χέρια χωρίς να

παλεύεις όχι. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μετά τη Μπολόνια και το Μονακό όπου οι Πράσινοι παραδόθηκαν σχεδόν χωρίς μάχη στις ορέξεις των γηπεδούχων και εδώ δεν χωράνε (για την

εμφάνιση) οι δικαιολογίες των σοβαρών απουσιών (Λεσόρ, Χόλμς, Γιούρτσεβεν). Δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας τι έπρεπε να κάνει που δεν είχε στη σύνθεσή του τον κορυφαίο σκόρερ του, τον Τζόρνταν Νουόρα των 19,7 πόντων!

Όλο το παιχνίδι απεικονίζεται εύγλωτα σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο εκεί που η διαφορά έπαιζε σταθερά πάνω απο 20-25 πόντους. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα τσάλεντζ που έκανε ο κόουτς Αταμάν και πήρε την κατοχή. Δεν μπόρεσε να κάνει επαναφορά και η μπάλα πήγε στους γηπεδούχους!

«Ντρέπομαι ειλικρινά για την εμφάνισή μας, θα επανέλθουμε όμως και θα είμαστε πολύ καλύτεροι» είπε ο αρχηγός Κώστας Σλούκας, βγαίνοντας μπροστά όπως συνηθίζει και δεν «πάτησε» πάνω στο πλουσιοπάροχο συμβόλαιό του το οποίο ανανέωσε προχθές και το οποίο φυσικά το έχει κερδίσει με το σπαθί του τόσα χρόνια. Ντράπηκε ο κορυφαίος παίκτης των Πρασίνων, αυτός που προσπάθησε όσο κανείς άλλος να μην πάει η διαφορά στους 30 και 40 πόντους αλλά να κατέβει όσο το δυνατόν περισσότερο με Οσμάν και Ρογκαβόπουλο να βοηθούν και αυτοί.

Το μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής είναι η απόδοση των Νάν και Γκράντ που απέχει πολύ από τις εκπληκτικές εμφανίσεις της τελευταίας διετίας, όπως και η συνύπαρξη στο παρκέ των Νάν και Σόρτς που δεν είναι κερδοφόρα (ακόμα) για την ομάδα, το αντίθετο.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος από τον Σόρτς. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει κολλήσει στην ομάδα. Κατά 90% δεν είμαι χαρούμενος με τις εμφανίσεις του. Ίσως είναι δικό μας θέμα, ίσως δικό του. Για τις φήμες δεν ξέρω τίποτα» είπε λακωνικά ο κόουτς Αταμάν που όμως έχει – επίσης – πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εικόνα της ομάδας και οφείλει πρώτος και καλύτερος να αντιδράσει.