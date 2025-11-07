Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στη Mundo Deportivo, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του στο μπάσκετ, αλλά και για τις διαφορές νοοτροπίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για δύο δεκαετίες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα να αγωνιστώ στο ΝΒΑ για 20 χρόνια. Είναι το όνειρό μου, το μέρος όπου ανήκω».

Παράλληλα, ο «Greek Freak» δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Αμερικής, αν τα πράγματα εξελιχθούν διαφορετικά:

«Αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα ήθελα να ζήσω κάτι διαφορετικό, ίσως να παίξω στη Euroleague ή ακόμα και στην Κίνα. Το μπάσκετ είναι παντού και θέλω να το απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ».

Ο Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε επίσης στη διαφορετική προσέγγιση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, σημειώνοντας πως στην Ευρώπη «οι ομάδες έχουν βαθύτερη αίσθηση συλλογικότητας και πάθους για το παιχνίδι», ενώ στο ΝΒΑ «κυριαρχεί περισσότερο η ατομικότητα και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση».

Η συνέντευξη του Έλληνα αστέρα έρχεται σε μια περίοδο που ο ίδιος συνεχίζει να αποτελεί πρότυπο συνέπειας και ηγεσίας, μετρώντας ήδη πάνω από μία δεκαετία στα παρκέ του ΝΒΑ.

Οι δηλώσεις του «Greek Freak»

«Αυτή την στιγμή έχω συμβόλαιο, θέλω να παίξω στο ΝΒΑ όσα χρόνια μού το επιτρέπει το σώμα μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να φροντίζω το σώμα μου για να έχω όσο πιο μακρά καριέρα μπορώ. Θα ήθελα να παίξω είτε στην Ευρώπη, είτε στην Κίνα, δεν έχει σημασία. Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σκεφτόμουν να παίξω στην Κίνα ή στην Εuroleague.

Δεν είμαι Αμερικανός, είμαι Έλληνας και καταλαβαίνω ότι υπάρχει περισσότερο μπάσκετ έξω από τις ΗΠΑ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, της Ελλάδας ή της Ισπανίας και να βγάζεις το ψωμί σου. Όταν έπαιζα στη δεύτερη κατηγορία, μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Πολλά παιδιά έχουν τη νοοτροπία πως αν δεν παίξεις στο ΝΒΑ δεν είσαι τίποτα.

Δεν θεωρώ πως αυτό το σκεπτικό είναι σωστό. Υπάρχει μπάσκετ και εκτός ΗΠΑ, μπορείς να παίξεις παντού. Σίγουρα ο στόχος μου είναι να παίξω όσα χρόνια μπορώ στο ΝΒΑ, αλλά αν δεν μπορώ, θα το σκεφτώ σίγουρα να παίξω στην Εuroleague. Λιγότερα λεπτά, λιγότερα παιχνίδια, πιο αργός ρυθμός, πιο μεγάλη σκληράδα… Ή να παίξω στην Κίνα».