Παρτιζάν: Κρίσιμες απουσίες που προκαλούν «πονοκέφαλο» λίγο πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό
Δύο βασικοί παίκτες της Παρτίζαν αμφίβολοι και η ομάδα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ενόψει του παιχνιδιού της Παρασκευής κόντρα στον Ολυμπιακό.
EuroLeague: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος MVP της σεζόν
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον Οκτώβριο στην EuroLeague, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στη φετινή Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ έγινε η ηγετική φυσιογνωμία της λιθουανικής ομάδας, οδηγώντας την σε εξαιρετική εκκίνηση με ρεκόρ 6–2 και μερίδιο στην κορυφή της βαθμολογίας. Η απόδοσή του ξεχώρισε τόσο στην επίθεση όσο και στη […]
EuroLeague: Αντιμέτωπη με σοβαρά εμπόδια η Βιλερμπάν – Η συνέχεια φαίνεται αβέβαιη
Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ δεν πληροί τα οικονομικά κριτήρια της Euroleague για το κατώτατο μπάτζετ και η διοργανώτρια αρχή παρακολουθεί στενά την υπόθεση, θέτοντας ερωτήματα για τη συμμετοχή της στη σεζόν 2025 - 2026.
Κόμπι Μπράιαντ: Η πρώτη εμφάνιση που σηματοδότησε την καριέρα ενός μύθου
Στις 3 Νοεμβρίου 1996, ένα 18χρονο παιδί με το όνομα Κόμπι Μπράιαντ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς και πάτησε παρκέ στο NBA. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνη η βραδιά θα σηματοδοτούσε την αρχή μιας καριέρας που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία του μπάσκετ.