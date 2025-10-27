Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε το βραβείο του Παίκτη της Εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως αποτελεί το βασικό γρανάζι στους Μιλγουόκι Μπακς. Με μέσο όρο 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ ανά αγώνα, ο Έλληνας σταρ ήταν ασταμάτητος, οδηγώντας την ομάδα του σε 2-1 ρεκόρ στα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν. Τα εντυπωσιακά ποσοστά του, με 69% στα δίποντα και 67% στα τρίποντα, είναι ενδεικτικά της σταθερότητας και της επιθετικής του δυναμικής.

Ο Έλληνας διεθνής έχει πάρει πάνω του την ηγεσία των Μπακς και δείχνει έτοιμος να το επαναλάβει για μια ακόμα εξαιρετική χρονιά. Παρά τις απουσίες που υπάρχουν στην ομάδα, ο «Greek Freak» έχει αναλάβει τις μεγαλύτερες ευθύνες στην επίθεση και την άμυνα.

Στη Δυτική Περιφέρεια, το βραβείο πήρε ο Βίκτορ Ουεμπανιαμά των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το ξεκίνημά του στο NBA, βοηθώντας την ομάδα του να παραμείνει αήττητη με 3-0 ρεκόρ.

