Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε τις «εκρηκτικές» εμφανίσεις του στις πρώτες αγωνιστικές της σεζόν, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε σπουδαία ανατροπή και νίκη με 121-111 απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς, μέσα στο «Fiserv Forum».

Ο Έλληνας ηγέτης έκανε «θραύση» στο δεύτερο μέρος, όπου σημείωσε 23 από τους συνολικά 37 πόντους του, αναλαμβάνοντας δράση την κρίσιμη στιγμή. Με ένα δυναμικό λέι απ 5:31 πριν από το τέλος, έβαλε ξανά μπροστά το Μιλγουόκι (105-103) και έδωσε το σύνθημα για ένα επιμέρους 18-8 που «σφράγισε» τη νίκη.

Ο Αντετοκούνμπο τελείωσε το ματς με 37 πόντους (16/21 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/7 βολές), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα και 4 λάθη σε 33 λεπτά, συνεχίζοντας με ασύλληπτους μέσους όρους (36,3 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Ράιαν Ρόλινς, σημειώνοντας 25 πόντους, νέο ρεκόρ καριέρας, ενώ ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσθεσε 11. Οι Μπακς βρέθηκαν να κυνηγούν διαφορά 14 πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο και 71-59 στο ημίχρονο, όμως η αντεπίθεσή τους στο δεύτερο μέρος ήταν καθοριστική.

Από την άλλη, ο Τζέιλεν Μπράνσον ηγήθηκε των Νικς με 36 πόντους, αλλά αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί πόδι προς το φινάλε. Ο Μικάλ Μπρίτζες πρόσθεσε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Λάντρι Σάμετ είχε 16, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έμεινε χαμηλά με 8 πόντους (2/12 σουτ) αλλά πήρε 12 ριμπάουντ.

Το Μιλγουόκι επιστρέφει στη δράση τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10, 02:00) όπου υποδέχεται τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Στο Σαν Φρανσίσκο, οι Γουόριορς έβαλαν τέλος στο σερί επτά ηττών από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, επικρατώντας με 98-79, χάρη στην εξαιρετική τους άμυνα. Ο Τζίμι Μπάτλερ σημείωσε 21 πόντους χωρίς να εκτελέσει ούτε μία βολή, ενώ ο Στεφ Κάρι πρόσθεσε 19 πόντους και 8 ασίστ. Οι Ποντζιέμσκι και Ποστ είχαν από 12 πόντους, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να προσφέρει σε όλους τους τομείς (7 π., 7 ριμπ., 3 κλ.).

Οι «πολεμιστές» κράτησαν τον Τζέιμς Χάρντεν χωρίς πόντο στο δεύτερο ημίχρονο και ανάγκασαν τους Κλίπερς σε 16 λάθη. Παρά τις μόλις τέσσερις βολές που εκτέλεσαν (3/4), είχαν ρυθμό από την περιφέρεια (17/45 τρίποντα – 37,8%). Ο Χάρντεν σταμάτησε στους 20 (όλοι στο πρώτο μέρος), ο Ζούμπατς πρόσθεσε 14 με 13 ριμπάουντ και ο Λέοναρντ είχε 18.

Στην Οκλαχόμα, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκανε άλλη μια ηγετική εμφάνιση με 31 πόντους, οδηγώντας τους Θάντερ στη νίκη επί των Σακραμέντο Κινγκς με 107-101, διατηρώντας το αήττητο (5-0). Παρά την απουσία του Τσετ Χόλμγκρεν, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το σκορ στην τελευταία περίοδο με επιμέρους 14-2 και καθάρισαν με κρίσιμο τρίποντο του Λούγκεντζ Ντορτ.

Για τους φιλοξενούμενους, ο Ζακ ΛαΒίν είχε 23 πόντους, ο ΝτεΡόζαν 19, ενώ ο Ντομάντας Σαμπόνις κατέγραψε double-double με 10 πόντους και 18 ριμπάουντ, όμως η κατάρρευση των Κινγκς ήρθε με τα 6/18 σουτ της ομάδας στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Φιλαδέλφεια 76ερς 134-139

Μαϊάμι Χιτ – Σάρλοτ Χόρνετς 144-117

Μιλγουόκι Μπακς – Νέα Υόρκη Νικς 121-111

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σακραμέντο Κινγκς 107-101

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Λ.Α. Κλίπερς 98-79