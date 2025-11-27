Η Κοπεγχάγη σημείωσε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς κέρδισε 3-2 την Καϊράτ Αλμάτι και έμεινε κοντά στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Η ομάδα του Χατζηδιάκου έλεγξε τον ρυθμό από την αρχή και επέβαλε το παιχνίδι της, με το τρίποντο να τη φέρνει σε απόσταση βολής από την 24η θέση της διοργάνωσης.

Ο Παντελής Χατζηδιάκος αγωνίστηκε βασικός και συνέβαλε στη σταθερότητα της άμυνας, σε ένα ματς που είχε ένταση και διαρκείς εναλλαγές στο σκορ.

Εντύπωση προκάλεσε και η παρουσία δέκα «ηρωικών» φιλάθλων της Καϊράτ, οι οποίοι ταξίδεψαν περίπου 5.000 χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα τους στη Σκανδιναβία. Η Κοπεγχάγη αναγνώρισε την προσπάθειά τους και τους τίμησε, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τον ποδοσφαιρικό της πολιτισμό.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος υποδέχτηκε τους 10 Καζάκους, τους κατέβασε στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, δίνοντας τους δώρα και βγάζοντας τις σχετικές αναμνηστικές φωτογραφίες.

Travelling 5,000 km to support your team is honorable. 10 away supporters made the journey from Almaty — something we want to acknowledge as a club. Football without fans would never be the same. We wish all fans a great Champions League game tonight.#UCL #fcklive @fc_kairat pic.twitter.com/vt4tQPfJLu — F.C. København (@FCKobenhavn) November 26, 2025

