Η μεγάλη έκπληξη της χθεσινής βραδιάς του Champions League, ήταν η νίκη της Αϊντχόφεν στο «Ανφιλντ» με το εμφατικό 4-1 επί της Λίβερπουλ. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το μέλλον του Άρνε Σλοτ στον πάγκο των «κόκκινων» διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο. Οι «κόκκινοι» μετρούν εννέα ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις – το χειρότερο σερί από τη σεζόν 1953-54 – ενώ έχουν χάσει για τρίτη σερί φορά με διαφορά τριών τερμάτων.

Ο Ολλανδός τεχνικός έδειχνε σοκαρισμένος μετά το ματς και με δυσκολία μίλησε στα ΜΜΕ: «Αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα σοκ για εμένα και την ομάδα. Είναι πολύ απροσδόκητο αν κοιτάξετε την ποιότητα που έχουμε στο ρόστερ μας, δεν μπορώ να εξηγήσω τι συνέβη. Είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης; Δεν το είδα αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε τη νοοτροπία που έχουν δείξει αυτοί οι παίκτες τόσες φορές από τότε που είμαι εδώ».

Ο θρύλος και πρώην εμβληματικός αρχηγός της ομάδας, Στίβεν Τζέραρντ, τόνισε πως ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται μπροστά στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία της θητείας του στην Λίβερπουλ:

«Η λέξη “ κρίση” είναι βαριά και προσβλητική για παίκτες και προπονητή που πριν τρεις μήνες μας έδωσαν τον τίτλο. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί πως η ομάδα δυσκολεύεται αφάνταστα, η αυτοπεποίθηση είναι στο ναδίρ και συνεχίζει να αιμορραγεί. Αν ο προπονητής δεν βρει σταθερότητα και απαντήσεις, αυτό θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Τζέραρντ στο TNT Sports.

Steven Gerrard on Liverpool 1-4 PSV in UCL. "Crisis is too strong. Crisis is a club that needs years to get back to the top. That's not good enough! No excuses" Arne Slot has lost 9 of his last 12 matches – worst run of form since Nov 1953 to Jan 1954.

Τα σχόλια του Τζέιμι Κάραγκερ

Ο πρώην αμυντικός των «reds», Τζέιμι Κάραγκερ, που εργάζεται πλέον ως σχολιαστής σε αγώνες της Premier και του Champions League, άσκησε επίσης έντονη κριτική προς τους παίκτες.

«Η Λίβερπουλ δεν είναι ομάδα που απολύει προπονητές. Η Λίβερπουλ είναι διαφορετική από σχεδόν κάθε ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο προπονητής είναι ο βασιλιάς, ο προπονητής παίρνει χρόνο συμμετοχής. Πάντα ήμουν υπέρ της άποψης ότι πρέπει να στηρίζεις τον προπονητή. Είμαι θυμωμένος με τους παίκτες, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής»

«Ο καταλύτης για τη Λίβερπουλ στην αρχή της λαμπρής της πορείας το 2018 με τον Γιούργκεν Κλοπ ήταν οι Άλισον, Φαν Ντάικ και Σαλάχ. Ο Άλισον τραυματίζεται πολύ τώρα, δεν παίζει τόσο. Αλλά βλέπεις τον Φαν Ντάικ και δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν κάποτε, δεν μπορεί να βοηθήσει άλλους παίκτες, χρειάζεται βοήθεια και ο ίδιος, και αυτό σημαίνει απλώς ότι είναι ένας κανονικός κεντρικός αμυντικός όπως ήμουν εγώ. Δεν είναι πια ο υπεράνθρωπος που ήτανε. Από την άλλη ο Σαλάχ μοιάζει σαν να έχουν κουραστεί τα πόδια του και να μην έχει πια δυνάμεις».