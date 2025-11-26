Η League Phase του Champions League συνεχίζει να προσφέρει συγκινήσεις, με Κοπεγχάγη και Πάφο να παίρνουν πολύτιμους βαθμούς και να διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση. Και οι δύο ομάδες έδειξαν ψυχή και χαρακτήρα, με ανατροπές, εντυπωσιακά γκολ και αποφασιστικότητα που κρατούν ανοικτά τα σχέδιά τους για την επόμενη φάση.

Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι 3-2

Η Κοπεγχάγη πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη League Phase, επικρατώντας 3-2 της Καϊράτ Αλμάτι. Με τον Παντελή Χατζηδιάκο στην ενδεκάδα, οι Δανοί προηγήθηκαν 2-0 με γκολ Ντάντασον και Λάρσον, ενώ ο Ρόμπερτ ανέβασε το σκορ στο 3-0. Οι Καζάκοι μείωσαν δύο φορές (81’ και 90’), αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα, αφήνοντας την Κοπεγχάγη να φτάσει σε ένα πολύτιμο τρίποντο.

Πάφος – Μονακό 2-2

Η Πάφος απέδειξε χαρακτήρα απέναντι στη Μονακό, ισοφαρίζοντας στο 88ο λεπτό σε 2-2. Οι Κύπριοι βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ με γκολ των Μιναμίνο και Μπαλόγκαν, αλλά αντέδρασαν με τον Νταβίντ Λουίζ και τελικά με κεφαλιά του Σούνιτς διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Η ισοπαλία κρατά ζωντανές τις ελπίδες της Πάφου για πρόκριση στα νοκ άουτ μέσω του επιπλέον γύρου.