Σε μία εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη League Phase του Champions League. Το ενδιαφέρον για το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στους φιλάθλους ή στο ίδιο το ντέρμπι, αλλά επεκτείνεται και σε σκάουτερ ομάδων από όλη την Ευρώπη.

Οι ξένοι παρατηρητές δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα αστέρια της Ρεάλ, που είναι ήδη γνωστά σε όλους, αλλά για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, ο Πιρόλα στην άμυνα, ο Κοστίνια στα δεξιά και ο Μουζακίτης στο κέντρο βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, με τον τελευταίο να ξεχωρίζει μετά την ανάδειξή του ως golden boy web από το Tuttosport της Ιταλίας.

Η παρουσία σκάουτερ δεν αποτελεί κάτι ασυνήθιστο για τον Ολυμπιακό, που συμμετέχει συστηματικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η κατάκτηση του Conference League και η εμφάνιση των παιδιών του Youth League ενίσχυσαν περαιτέρω το ενδιαφέρον των συλλόγων για τους ταλαντούχους παίκτες του ρόστερ. Η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί λοιπόν μία μοναδική ευκαιρία για τους σκάουτερ να αξιολογήσουν από κοντά τα ανερχόμενα αστέρια των Πειραιωτών.