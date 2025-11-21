Για πρώτη φορά από τη στιγμή που μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, ο Ανδρέας Τεττέη άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε αναλυτικά στην ιστοσελίδα athletiko.gr. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής, που μέχρι σήμερα κρατούσε χαμηλό προφίλ και απέφευγε να τοποθετηθεί δημόσια για τη μετακίνησή του, περιέγραψε με ειλικρίνεια τις σκέψεις, τις απαιτήσεις και τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μίλησε για τα τηλεφωνήματα, τις πιέσεις, το ενδιαφέρον των ομάδων και τις δικές του αγωνίες, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το παρασκήνιο μιας μεταγραφής που συζητήθηκε έντονα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για τον Παναθηναϊκό:

«Ήταν ένα άλλο… συναίσθημα. Ήθελα πάντα να παίξω σε μία από τις τοπ ομάδες του πρωταθλήματος. Όλοι με έπαιρναν τηλέφωνο, μου έστελναν μηνύματα. Αν δεν απαντήσεις κιόλας, θα πιστέψουν ότι έχεις έπαρση και ότι έχεις αλλάξει.

Τον τελευταίο μήνα, το κινητό μου ήταν στο “μην ενοχλείτε”. Με έπαιρναν όλοι τηλέφωνο και δεν μπορούσα να απαντάω σε όλους. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να μην απαντήσω σε ένα μήνυμα. Θα νιώσω μεγάλη τύψη μέσα μου. Δεν θέλω να λένε, τώρα μας ξέχασες. Όποιος φίλος κι αν μου στείλει μήνυμα, θα απαντήσω. Κι αν μου ζητήσει κάποιος να πάμε για καφέ, θα του πω ότι θα βρω χρόνο να πάμε.

Εκείνες τις δύο εβδομάδες, ήταν κάτι που δεν το πίστευα ότι μπορούσε να γίνει. Δεν το πίστευα να μιλάνε όλες οι ομάδες. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει να ρωτάω τι γίνεται, γιατί μετά ο ενθουσιασμός μου μεγαλώνει και φοβάμαι να μην απογοητευτώ. Περίμενα μόνο, όταν μου λένε αυτό το update. Πάντα τους έλεγα, ξέρετε τι είναι καλύτερο για μένα. Και την απόφαση που θα έπαιρνε ο πρόεδρος της Κηφισιάς και ο κ. Πασχάλης που έχει την εμπειρία.»

Για τα επόμενα όνειρά του:

«Θα ήθελα να κατακτήσω Πρωτάθλημα στην Ελλάδα και Κύπελλο. Το μεγαλύτερο τρόπαιο είναι το UEFA Champions League. Θέλω και να παίξω και να το κατακτήσω. Ποιος δεν θα το ήθελε; Όλοι. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλές ομάδες, όταν έπαιζε στο Champions League. Δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να γίνει. Σε 2-3 χρόνια, μπορεί ο Παναθηναϊκός να γίνει η ομάδα που ήταν παλιά και να είναι τέρμα ανταγωνιστικός στο Champions League.»

Για το αν «τσεκάρει» τους άλλους επιθετικούς του Παναθηναϊκού:

«Γενικά, δεν τσεκάρω καθόλου το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές, δεν μου αρέσει να μιλάω συνέχεια για το ποδόσφαιρο. Όταν βγω με κάποιον, θα του πω να μη μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Έβαλα την προϋπόθεση ότι θέλω να με βλέπουν σαν πρότζεκτ, όχι σαν έναν παίκτη που απλά έρχεται. Μόνο αυτό τους έλεγα. Να πάω κάπου, προκειμένου η ομάδα να με εξελίξει και να με κάνει καλύτερο παίκτη.»

Για τον Ράφα Μπενίτεθ:

«Δεν έχω σκεφτεί πως θα συνεργαστούμε. Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτόν. Και βοηθάει πολύ τους επιθετικούς να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι.»