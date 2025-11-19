Ο 24χρονος έλαβε το βραβείο Player Activism από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαιριστών, ως υποψήφιος του ΠΣΑΠΠ και πρεσβευτής κατά του ρατσισμού του ελληνικού Συνδέσμου.

Η αρμόδια επιτροπή αποφάσισε, ότι ο Ανδρέας Τετέι είναι ο φετινός νικητής του Player Activism Award.

Όσα δήλωσε ο Ανδρέας Τεττέη μετά την κατάκτηση του Βραβείου:

«Μετά τη συνεννόηση που είχαμε με τον ΠΣΑΠΠ πήραμε αυτήν την απόφαση, επειδή έχω περάσει πολλά ρατσιστικά περιστατικά, έχουν δει ότι δεν φοβάμαι να μιλήσω και είμαι άτομο που εκφράζει την άποψη του»

Για το εάν πιστεύει πως με τη φωνή του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα:

«Σίγουρα το πιστεύω, γιατί σε αυτόν τον κόσμο, καλώς ή κακώς, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας παίκτης, που έχει εκατοντάδες ακόλουθους, καταφέρει να αλλάξει ακόμα και έναν, είναι κάτι πολύ καλό. Επομένως, αν όλοι οι παίκτες που έχουν τόσους ακόλουθους και επηρεάζουν πολύ τη νέα γενιά λέγανε κάτι, σίγουρα θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα»

Αναφερόμενος στο βραβείο, ο Ανδρέας Τεττέη, είπε:

«Αυτό το βραβείο είναι περισσότερο γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν, όπως και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Γιατί όσο έχουμε τη φωνή μας, αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ όσους ψήφισαν την ιστορία μου και με άκουσαν, καθώς και τον ΠΣΑΠΠ που έστειλε την ιστορία μου και τη μοιράστηκε. Αυτό το βραβείο πάει και για τον ΠΣΑΠΠ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν σε αυτή τη θέση».