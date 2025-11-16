Ο 24χρονος φορ της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη, πραγματοποίησε το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής, προσφέροντας μάλιστα μια εντυπωσιακή ασίστ που συζητήθηκε. Το πρωί της Κυριακής (16/11) μοιράστηκε την πρώτη του ανάρτηση, με εννέα εικόνες από την παρθενική του εμφάνιση στα «γαλανόλευκα» και μια φράση που άγγιξε πολλούς.

«Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε»!