Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγή στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, καλώντας τον Ανδρέα Τεττέη αντί του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη. Ο διεθνής φορ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο ματς με τη Σάντα Κλάρα και θα μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 εβδομάδες, καθιστώντας τον ακατάλληλο για τα προσεχή παιχνίδια της Εθνικής.

Ο Τεττέη, κορυφαίος Έλληνας επιθετικός στη Stoiximan Super League, κέρδισε με τις εμφανίσεις του τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και πλέον βλέπει το όνειρο της συμμετοχής στην Εθνική να γίνεται πραγματικότητα. Ο 24χρονος επιθετικός, με καταγωγή από Γκάνα και Σιέρα Λεόνε, θα ενσωματωθεί στην αποστολή τη Δευτέρα (10/11) στο ξενοδοχείο της Εθνικής, ενόψει των αγώνων με τη Σκωτία στο Φάληρο και τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στον οπίσθιαιο μηριαίο του δεξιού ποδιού στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ο Έλληνας διεθνής θα αντικατασταθεί από τον Τάσο Μπακασέτα ο οποίος επιστρέφει και αυτός στην αγωνιστική δράση.