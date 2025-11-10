Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές για τους Πράσινους του Μπενίτεθ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ; Ποιοι σημείωσαν τα δύο γκολ που εν πολλοίς «υπέγραψαν» τη νίκη και δίνουν οξυγόνο στην ομάδα ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος; Οι Πάντοβιτς και Γεντβάι.

Θεωρητικά, δεν έχουν κάποιο κοινό σημείο οι παίκτες αυτοί. Ο ένας κυνηγός, ο άλλος αμυντικός. Κι όμως, υπάρχει κάτι που τους ενώνει: η αδικία. Υπήρξαν κομμένοι στην προηγούμενη (προπονητική) κατάσταση. Για την ακρίβεια και από τους δύο προπονητές που προηγήθηκαν του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Βιτόρια, είχε υποβιβάσει στην ιεραρχία τον Γεντβάι. Δεν «τρελαινόταν» με τον Πάντοβιτς. Κάτι ανάλογο έκανεκαι ο Κόντης, ο κόουτς που προτιμούσε για τη θέση του κεντρικού φορ, ακόμη και ως αλλαγή, τον Γερεμέγεφ. Τελικά, δύο ποδοσφαιριστές με μικρό χρόνο συμμετοχής, μπήκαν στην ενδεκάδα και έδωσαν τους βαθμούς στο Τριφύλλι.

Αν εστιάσουμε, μάλιστα, στον Γεντβάι, διαπιστώνουμε πως αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ. Ελειψε ο Κώτσιρας, υπήρξε κενό και ο Μπενίτεθ τον εμπιστεύθηκε. Αγνωστη θέση για τον κεντρικό αμυντικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν έκανε πολλά ανεβάσματα και άλλωστε εκεί του έριξε στην αρχή του ντέρμπι τον γρήγορο Ζίφκοβιτς ο Λουτσέσκου. Ο Σέρβος, ωστόσο, προτιμά να παίζει δεξιά με ανάποδο πόδι, γρήγορα πήγε εκεί γιατί στα αριστερά δεν πρόσφερε τίποτα. Και πάνω στον Γεντβάι «έπεσε» ο Κωνσταντέλιας. Είχε τα θέματά του ο στόπερ, αδυνατούσε να σταματήσει τον Ελληνα διεθνή χαφ, με αποκορύφωμα τη φάση του γκολ του Κωνσταντέλια.

Ισως τη μοναδική καλή στιγμή του ΠΑΟΚ, που έπιασε απόδοση πολύ κατώτερη των προσδοκιών και με τον Λουτσέσκου να ηττάται κατά κράτος από τον Μπενίτεθ. Αλλά με την επισήμανση πως το γκολ του Δικεφάλου δεν επρόκειτο για κάτι το οργανωμένο, αλλά για μια απίστευτη έμπνευση του τόσο χαρισματικού ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟ έδειξε διάθεση και καλή οργάνωση, από τρέξιμο πήρε υψηλό βαθμό, όπως και το πρέσινγκ του υπήρξε αξιοπρόσεκτο. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα στο πρώτο 45λεπτο και ο Λουτσέσκου στο φινάλε κατέληξε στην εκτίμηση πως στην επανάληψη έγιναν όσα δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος. Δηλαδή, μια τελική και μόνο στην αντίπαλη εστία. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί να είναι αρκετή. Και κάπως έτσι, ύστερα από το συγκεκριμένο ντέρμπι, η κορυφή πήρε ερυθρόλευκο χρώμα και με τον ΠΑΟΚ να ανησυχεί όχι μόνο για την κατάσταση του λαβωμένου Κωνσταντέλια, αλλά και για το πώς το σύνολο θα επανέλθει σε τοπ κατάσταση στα σημαντικά ραντεβού, αυτά που κρίνουν τους τίτλους.