Δημοφιλή
- 1
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός - Οι «κόφτες», οι ημερομηνίες και τα ποσά
- 2
Βορίζια: Η επόμενη μέρα για τους κατοίκους - «Αυτά είναι καθάρματα, πρέπει να φύγουν από δω»
- 3
Ποιος είναι ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη - Προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους -
- 4
Το «τρίγωνο» που ενοχλεί την Άγκυρα: Τι κρύβει η «Νηρηίς» νότια της Κρήτης
- 5
Πέτρος Σεβαστίκογλου: «Μιλώ τέσσερις γλώσσες και καμία δεν είναι δικιά μου»
- 6
Black Friday 2025: Πότε «πέφτει» - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
- 7
Το Internet μπαίνει σε καραντίνα - Νέα προειδοποίηση της Google προς όλους τους χρήστες smartphone
- 8
Αρκάς: Το σκίτσο της Κυριακής σχολιάζει με χιούμορ τα πολιτικά «παιχνίδια»
- 9
Oυκρανία: Χάνεται η μάχη του Ποκρόφσκ – Στους Ρώσους το 70% της στρατηγικής πόλης και το πάνω χέρι στις διαπραγ
- 10
Κυψέλη: «Σας ευχαριστούμε όλους» - Βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν για 3 χρόνια στο αυτοκίνητό τους
Γεντβάι: «Όχι άλλα λάθη – Είχαμε πνεύμα νικητή»
Ένας από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του ΠΑΟΚ ήταν ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος μίλησε για τους τρεις βαθμούς που κατέκτησε το Τριφύλλι στη Λεωφόρο. Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, δεν μπορούμε να αφήνουμε πίσω μας βαθμούς, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίζουμε βαθμούς. Δεν έχουμε χώρο και χρόνο για […]
Νίκη του προπονητή στη Λεωφόρο
Κάποια παιχνίδια τα κερδίζουν οι ποδοσφαιριστές, κάποια οι προπονητές. Στο πρώτο του ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ράφα Μπενίτεθ έφυγε νικητής γιατί… αυτός το επέλεξε. Άλλοι θα είχαν λυγίσει με τόσα προβλήματα και απουσίες, ωστόσο ο Ισπανός με καθαρό μυαλό και τη μεγάλη του εμπειρία, διαχειρίστηκε άψογα το ματς και κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα […]
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Η ανάλυση του αγώνα από τον ρεπόρτερ του «Δικέφαλου του Βορρά»
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-1 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο ρεπόρτερ του «Δικέφαλου του Βορρά», Στέλιος Στεργιάδης, ανέλυσε τον αγώνα μετά την λήξη του. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr) Η ανάλυση του ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ Ήρθε […]
Βαθμολογία Super League: Μόνος ο Ολυμπιακός στη «κορυφή» μετά την 10η αγωνιστική
Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος τη νικηφόρα πορεία του, επικρατώντας με 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη και σκαρφάλωσε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League με 25 βαθμούς. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση και δείχνοντας σημάδια επιστροφής, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποχώρησε στη […]
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τα highlights του μεγάλου ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία σημαντική νίκη στο ντέρμπι της Λεωφόρου, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ, χάρη σε γκολ των Πάντοβιτς και Γέντβαι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο ΠΑΟΚ μείωσε προσωρινά με τον Κωνσταντέλια στο δεύτερο μέρος. Παρά την πίεση και τις προσπάθειες του Δικεφάλου να γυρίσει το ματς, οι «πράσινοι» διατήρησαν το προβάδισμα, παίρνοντας ένα […]