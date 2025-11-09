Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία σημαντική νίκη στο ντέρμπι της Λεωφόρου, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ, χάρη σε γκολ των Πάντοβιτς και Γέντβαι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο ΠΑΟΚ μείωσε προσωρινά με τον Κωνσταντέλια στο δεύτερο μέρος. Παρά την πίεση και τις προσπάθειες του Δικεφάλου να γυρίσει το ματς, οι «πράσινοι» διατήρησαν το προβάδισμα, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο και σπάζοντας το σερί των επτά συνεχόμενων νικών των φιλοξενούμενων.
Νίκη του προπονητή στη Λεωφόρο
Κάποια παιχνίδια τα κερδίζουν οι ποδοσφαιριστές, κάποια οι προπονητές. Στο πρώτο του ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ράφα Μπενίτεθ έφυγε νικητής γιατί… αυτός το επέλεξε. Άλλοι θα είχαν λυγίσει με τόσα προβλήματα και απουσίες, ωστόσο ο Ισπανός με καθαρό μυαλό και τη μεγάλη του εμπειρία, διαχειρίστηκε άψογα το ματς και κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα […]
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Η ανάλυση του αγώνα από τον ρεπόρτερ του «Δικέφαλου του Βορρά»
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-1 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο ρεπόρτερ του «Δικέφαλου του Βορρά», Στέλιος Στεργιάδης, ανέλυσε τον αγώνα μετά την λήξη του. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr) Η ανάλυση του ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ Ήρθε […]
Βαθμολογία Super League: Μόνος ο Ολυμπιακός στη «κορυφή» μετά την 10η αγωνιστική
Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος τη νικηφόρα πορεία του, επικρατώντας με 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη και σκαρφάλωσε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League με 25 βαθμούς. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση και δείχνοντας σημάδια επιστροφής, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποχώρησε στη […]
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τα highlights του μεγάλου ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής
Mπενίτεθ: «Οι παίκτες ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις»
Ικανοποιημένος από τη θέληση των παικτών του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έμεινε ο Ράφα Μπενίτεθ και απέδωσε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού για τη νίκη τους στο ματς της Λεωφόρου. Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Θεωρώ ότι κάθε αγώνας αναλύεται με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν. Είχαμε πολλούς περιορισμούς λόγω των τραυματισμών και […]