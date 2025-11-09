Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία σημαντική νίκη στο ντέρμπι της Λεωφόρου, επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ, χάρη σε γκολ των Πάντοβιτς και Γέντβαι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο ΠΑΟΚ μείωσε προσωρινά με τον Κωνσταντέλια στο δεύτερο μέρος. Παρά την πίεση και τις προσπάθειες του Δικεφάλου να γυρίσει το ματς, οι «πράσινοι» διατήρησαν το προβάδισμα, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο και σπάζοντας το σερί των επτά συνεχόμενων νικών των φιλοξενούμενων.

Τα highlights του αγώνα