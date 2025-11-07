Άλλο ένα πρόβλημα προέκυψε στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, δύο 24ωρα πριν από το σημαντικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος αποχώρησε από το ματς με τη Μάλμε με ενοχλήσεις, υπέστη τράβηγμα στο δικέφαλο και θα χάσει την αναμέτρηση της Λεωφόρου.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς ο Γερεμέγεφ απουσίασε από την προπόνηση λόγω ίωσης, ενώ ο Ντέσερς συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι ο Πάντοβιτς είναι ο μοναδικός διαθέσιμος επιθετικός για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ!

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει και στις υπηρεσίες του τραυματία Σάντσες, αλλά και του ανέτοιμου Καλάμπρια, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα.