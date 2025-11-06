Νικητής έφυγε ο Παναθηναϊκός από τη Σουηδία, καθώς η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επικράτησε με 1-0 της Μάλμε σε ματς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Έχασε πέναλτι ο Σφιντέρσκι, είχε δοκάρι ο Τετέ, σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση το Τριφύλλι με τους έξι βαθμούς που έχει συγκεντρώσει στη διοργάνωση!

Με νίκη το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, Λαφόν και Τζούριτσιτς οι κορυφαίοι των Πράσινων.

Τι έγινε στο Μάλμε

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι απέναντι στη Μάλμε με αρκετά προβλήματα στην άμυνα, αλλά και έναν εξαιρετικό Λαφόν κάτω από τα δοκάρια.

Ήδη στο 8ο λεπτό, ο Γάλλος τερματοφύλακας πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση σε μακρινό σουτ του Ρόσενγκρεν, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα επενέβη ξανά σωτήρια, κρατώντας το «μηδέν» για τους «πράσινους».

Η πρώτη καλή στιγμή για το «τριφύλλι» ήρθε στο 14’, όταν ο Τετέ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, όμως το πλασέ του ήταν απογοητευτικό.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 18’, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι. Ο Τσιριβέγια έδωσε στον Σφιντέρσκι, ο οποίος ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, με τον Σκωτσέζο διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ωστόσο, ο Πολωνός επιθετικός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την ευκαιρία, η εκτέλεση του πέναλτι ήταν κακή και ο τερματοφύλακας της Μάλμε μπλόκαρε.

Στο 38’, ένα λάθος του Τουμπά λίγο έλειψε να στοιχίσει. Οι Σουηδοί έβγαλαν τρεις παίκτες απέναντι στον Πάλμερ-Μπράουν, όμως ο Αμερικανός αμυντικός με σωστή αντίδραση, απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Στο 45’, η Μάλμε είχε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Γιόνσον βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Λαφόν, αλλά ο Γάλλος γκολκίπερ είπε ξανά «όχι», πραγματοποιώντας ακόμη μία σημαντική επέμβαση.

Στο 49ο λεπτό, ο Εκόνγκ βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Λαφόν, ωστόσο υπό την πίεση του Τουμπά δεν μπόρεσε να κάνει καλό τελείωμα.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 62’, όταν ο Τετέ επιχείρησε ένα σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνά λίγο άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι, έπειτα από ανατροπή του Πάντοβιτς μέσα στην περιοχή, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στο 67’, ο Παναθηναϊκός άγγιξε το γκολ. Ο Τετέ έκανε ένα εκπληκτικό πλασέ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Έλμποργκ, στερώντας από την ομάδα του Μπενίτεθ μια τεράστια ευκαιρία να πάρει προβάδισμα.

Η πίεση των «πράσινων» συνεχίστηκε και στο 70ό λεπτό ο Κυριακόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Γιάνσον πρόλαβε την τελευταία στιγμή και με προβολή έδιωξε σε κόρνερ.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Τζούριτσιτς έχασε μοναδική ευκαιρία. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά το πλασέ του ήταν βιαστικό.

Τελικά, η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 85’. Ο Κυριακόπουλος έκανε εξαιρετική σέντρα από αριστερά, ο Τσέριν διεκδίκησε τη μπάλα, και αυτή στρώθηκε ιδανικά στον Τζούρισιτς, ο οποίος από κοντά δεν λάθεψε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0.

Μάλμε: Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιόνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν (92′ Λεβίτσκι), Μπουσούλατζιτς (66′ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (66′ Σούμα), Μπολίν (83′ Χόλμκιστ), Χακσαμπάνοβιτς.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Σιώπης (60′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Τετέ (83′ Μπακασέτας), Σφιντέρσκι (46′ Πάντοβιτς).