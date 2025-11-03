Καλωσορίζουμε τον Ράφα Μπενίτεθ στο ελληνικό πρωτάθλημα και μπαίνουμε κατευθείαν στα… βαθιά. Τι βρήκε στον Παναθηναϊκό, γιατί επιμένει στην αυτοπεποίθηση, ποιες είναι οι δύο δρόμοι μέχρι τον Γενάρη, και πόσο κρίνουν την επόμενη μέρα τα ματς με Μάλμε και ΠΑΟΚ.

Οι «αλχημείες» στον Βόλο και τι δείχνουν για το ρόστερ. Ποιότητα vs ψυχολογία: τι λείπει περισσότερο; Το πλάνο Γενάρη: ενίσχυση αν υπάρχει βαθμολογική επαφή ή restart για του χρόνου; Υπομονή από τον κόσμο; Τα όρια και τα δίκια της εξέδρας. Κρίσιμη εβδομάδα με Μάλμε εκτός & ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο!

Σχόλιο, ρεπορτάζ και παρασκήνιο για όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό από τον Νίκο Τζουάννη!