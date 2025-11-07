Το γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 85′ ήταν αρκετό στον Παναθηναϊκό για να φύγει από τη Σουηδία με το σπουδαίο διπλό (1-0) κόντρα στη Μάλμε.

Το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League ήταν το πρώτο Ευρωπαϊκό του Ράφα Μπενίτεθ με το «τριφύλλι», με τον Ισπανό να είναι πανευτυχής για το αποτέλεσμα, όπως φάνηκε και από την ανάρτησή του στα socia media.

«Επιστροφή στα ευρωπαϊκά βράδια με τον Παναθηναϊκό και μία καλή νίκη. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μπενίτεθ.