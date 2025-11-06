Αναπτερώθηκαν, μονομιάς, οι ελπίδες πρόκρισης του Παναθηναϊκού σε αυτή τη διαδρομή του στο Europa League.

Το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα δηλαδή του Ισπανού προπονητή, θύμισε σε αρκετούς την αντίστοιχη «πρώτη» του Χρήστου Κόντη. Ο Ελληνας τεχνικός είδε προ καιρού το Τριφύλλι να περνά θυελλωδώς από την έδρα της Γιουνγκ Μπόις και το ευρύ 4-1 ήταν μήνυμα πως μπήκαν γερές βάσεις πρόκρισης.

Ωστόσο, δύο απανωτές ήττες μεγάλωσαν τον βαθμό δυσκολίας, με τον Μπενίτεθ όμως να φέρνει ηρεμία και μια «επαγγελματική νίκη» στη Σουηδία επί της Μάλμε. Τώρα, οι Πράσινοι έχουν στα χέρια τους την υπόθεση πρόκριση, αρκεί να μην κάνουν ξανά λάθη και επιπολαιότητες. Δεν επιχείρησε μαγικά ο Μπενίτεθ- αλίμονο αν πιστέψει ο οποιοσδήποτε κάτι τέτοιο. Λειτουργεί ως ασπίδα στο τιμ, οι πάντες ασχολούνται με το αγωνιστικό κομμάτι και αυτό επί του παρόντος είναι μεγάλο κέρδος. Προτίμησε τον Ζαρουρί ίσως και για …γούρι, καθόσον ο επιθετικός στην Ευρώπη «τα σπάει» και είχε ένα χατ-τρικ στην Ελβετία, ενώ ξανά ο Τσιριβέγια έπαιξε λίγο παραπάνω προωθημένος ώστε να κυλά καλά η μπάλα στο γρασίδι.

Ένα κλασικό ισπανικό παιχνίδι με τη σφραγίδα του Μπενίτεθ. Ο Λαφόν έδειξε πιο συγκεντρωμένος σε σχέση με άλλες φορές, ο Σφιντέρσκι θύμισε πως ο ΠΑΟ χρειάζεται να βρει έναν αξιόπιστο παίκτη να χτυπά πέναλτι και ο Τζούριτσιτς επιβεβαίωσε πως παραμένει ένα ιδιαίτερα ποιοτικός μεσοκυνηγός.

Η συνέχεια; Ο Μπενίτεθ πείθει πως έχει τον τρόπο να θέσει γρήγορα τους δικούς του κανόνες. Δεν έχει ανάγκη αποθεωτικών σχολίων από τους ποδοσφαιριστές του και ελάχιστα ήταν φειδωλός στα εγκώμια που έκανε για τους μαχητές. Είναι σαφές πως το 1-0 δίνει ώθηση στον Παναθηναϊκό και γεμίζει με αυτοπεποίθηση το ρεζερβουάρ. Αλλά στο Κορωπί πέρα από την Ευρώπη, ζητούν βελτίωση στο πρωτάθλημα. Και ο ΠΑΟΚ που έρχεται διψασμένος, προφανώς και δεν αστειεύεται.