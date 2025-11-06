Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά τη σημαντική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη Σουηδία και δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα, αλλά και τον χαρακτήρα των παικτών του στο Μάλμε.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ηταν σημαντική νίκη για εμάς. Αντιδράσαμε σωστά και στην πίεση, πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για μια νίκη που θα μας δώσει πολλή αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Είμαι ευχαριστημένος γιατί δείξαμε αντίδραση μετά την ήττα μας στον Βόλο, όπως δείξαμε και χαρακτήρα απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε τις στιγμές του, όπως κι εμείς. Βρήκαμε κάποιους διαδρόμους, κάναμε ευκαιρίες, μας έκαναν κι εκείνοι φάσεις, όμως ανταποκριθήκαμε, πήραμε τη νίκη και είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα.

Είναι ωραίο να επιστρέφεις στο υψηλό επίπεδο. Είμαι χαρούμενος για μένα, για τον σύλλογο και για τους φιλάθλους μας που ήρθαν εδώ να μας υποστηρίξουν και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να το κάνουν αυτό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.»