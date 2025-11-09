Σπουδαία νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-1 του Δικεφάλου στη Λεωφόρο και έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Ασπρόμαυρων.

Οι Πάντοβιτς και Γεντβάι ήταν οι σκόρερ των νικητών, μείωσε με απίθανο γκολ ο Κωνσταντέλιας.

Καλύτερο το Τριφύλλι στο πρώτο μέρος, έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του ματς στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με ένταση και διάθεση να επιβληθεί, πιέζοντας από τα πρώτα λεπτά τον ΠΑΟΚ.

Στο 13’, ο Σιώπης επιχείρησε ένα θεαματικό σουτ σχεδόν από τη σέντρα, αιφνιδιάζοντας τον Τσιφτσή, με τη μπάλα όμως να περνά δίπλα από το δοκάρι.

Η πίεση των «πράσινων» απέδωσε καρπούς στο 20ό λεπτό. Ο Κυριακόπουλος έβγαλε μια επικίνδυνη σέντρα από αριστερά, η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά και ο Πάντοβιτς, που καραδοκούσε μέσα στην περιοχή, εκτέλεσε από κοντά για το 1-0.

Λίγο αργότερα, στο 27’, ο Τετέ έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ, όταν έπιασε ένα δυνατό σουτ από το όριο της περιοχής, όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε με δυσκολία και η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι.

Η ανωτερότητα του «τριφυλλιού» επιβεβαιώθηκε στο 31’. Ο Γεντβάι δοκίμασε ένα σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Μεϊτέ και άλλαξε πορεία, ξεγελώντας τον Τσιφτσή και καταλήγοντας στα δίχτυα για το 2-0. Ένα γκολ που ήρθε ως φυσική εξέλιξη της πίεσης και της κυριαρχίας των γηπεδούχων.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος, αναζητώντας το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο ματς, ενώ ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να διατηρήσει το προβάδισμα.

Στο 51ο λεπτό, ο Μπάμπα έκανε επικίνδυνο γύρισμα προς τον Γιακουμάκη στο πρώτο δοκάρι, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού αντέδρασε γρήγορα και απομάκρυνε προτού δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 54’, ο Σιώπης έβγαλε σέντρα και ο Γεντβάι επιχείρησε σουτ στην κίνηση, με τη μπάλα να περνά ελάχιστα έξω από το δοκάρι, σε μία από τις καλύτερες στιγμές των «πράσινων» στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 61’, ήρθε η αντίδραση του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έκανε μια εξαιρετική προσωπική ενέργεια, πέρασε τον Γεντβάι με υποδειγματική προσποίηση και με υπέροχο πλασέ νίκησε τον Λαφόν, μειώνοντας σε 2-1. Η φάση αυτή προκάλεσε το χειροκρότημα των φίλων του Παναθηναϊκού.

Στο 69’, ο Τάισον έψαξε με επικίνδυνο γύρισμα κάποιον συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ στο 81’ ο Ιβανούσετς δοκίμασε ένα σουτ εκτός περιοχής, με τη μπάλα να περνά άουτ.

Παρά την πίεση του ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμά του και με σωστή διαχείριση, κατέκτησε τη νίκη.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Κυριακόπουλος (50′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Σιώπης (74′ Τσέριν), Τζούρισιτς (85′ Πελίστρι), Τετέ (74′ Μπακασέτας), Ζαρουρί, Πάντοβιτς (85′ Μαντσίνι).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ (58′ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (58′ Τάισον), Κωνσταντέλιας (75′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (68′ Τσάλοφ).