Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε μια μικρή έκπληξη στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το απαιτητικό ματς με τον ΠΑΟΚ, καθώς επέλεξε τον Τιν Γεντβάι.

Παράλληλα ο Ισπανός τεχνικός διατήρησε τον Λαφόν στη θέση του τερματοφύλακα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Εκτός αποστολής έμειναν τόσο ο Γερεμέγεφ, όσο και ο Σφιντέρσκι και εναλλακτική επιλογή δεν υπάρχει στην κορυφή της επίθεσης, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Πελίστρι, για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες, καθώς και ο νεαρός Μπόκος.

Ο Σφιντέρσκι έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής προπόνησης αλλά η ενόχληση στον δικέφαλο (διάταση) οδήγησε στον αποκλεισμό του από την αποστολή. Ο Κώτσιρας έβγαλε όλη την προπόνηση εχθές αλλα είχε κι αυτός ενοχλήσεις στον δικέφαλο (διάταση) οπότε και γι αυτόν αποφασίστηκε να μείνει εκτός.