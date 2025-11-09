Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-1 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο ρεπόρτερ του «Δικέφαλου του Βορρά», Στέλιος Στεργιάδης, ανέλυσε τον αγώνα μετά την λήξη του.

Η ανάλυση του ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ

Ήρθε η πρώτη ήττα από τον ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Δέκατη αγωνιστική, ήττα για τον Δικέφαλο στη Λεωφόρο, 2-1 από τον Παναθηναϊκό. Σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ πέταξε ένα πρώτο ημίχρονο, καθώς βρέθηκε να χάνει 2-0 από δύο λάθη στην άμυνα — με σκόρερ τους Πάντοβιτς και Γέντβαι.

Στο δεύτερο μέρος ο «Δικέφαλος» ανέβασε στροφές, μπήκε στο παιχνίδι, μείωσε σε 2-1 με υπέροχο τέρμα του Γιάννη Κωνσταντέλια, όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη δυναμική του. Ο Λουτσέσκου προχώρησε σε αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα, ωστόσο είδε τον Κωνσταντέλια να αποχωρεί τραυματίας, με την αγωνία να κορυφώνεται για την κατάστασή του ενόψει της συνέχειας.

Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω από το ματς, με βάση την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου, ωστόσο το τελικό 2-1 τον αφήνει χωρίς βαθμό και του κόβει το σερί των επτά νικών. Παρ’ όλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς παραμένουν δεύτεροι στη βαθμολογία, δύο βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, και στρέφουν το βλέμμα στη διακοπή, για να δουλέψουν ενόψει της συνέχειας σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη.