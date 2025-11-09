«Συναγερμός» στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική ομάδα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και αποχώρησε αναγκαστικά από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο 74ο λεπτό, με το ιατρικό τιμ να ειδοποιεί άμεσα τον πάγκο για αλλαγή.

Η εικόνα του να πιάνει το πόδι του προκάλεσε ανησυχία, ειδικά ενόψει των επικείμενων αγώνων της Εθνικής ομάδας απέναντι σε Σκωτία και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο Κωνσταντέλιας είχε προλάβει να αφήσει το στίγμα του στο ματς, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ στο 61’, δείγμα της εξαιρετικής του φόρμας το τελευταίο διάστημα. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος, με τον ΠΑΟΚ αλλά και την Εθνική ομάδα να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων.