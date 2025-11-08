Στην ένταση που θα πρέπει να καταθέσει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο και στην ισορροπία που θα πρέπει να δείξει συνολικά ως ομάδα στον κυριακάτικο (9/11, 21:00), μεγάλο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τη 10η αγωνιστική της Super League, αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξή του στην Cosmote TV.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι και στο pregame του παιχνιδιού με τον δικέφαλο του Βορρά για την αξία της νίκης των «πράσινων» στο Μάλμε και την αυτοπεποίθηση που έδωσε αυτό το διπλό στην ομάδα του, ενώ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πιέσει πολύ τον αντίπαλό του στην επίθεση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο συνδρομητικό κανάλι:

-Ο Παναθηναϊκός έρχεται από μια καλή εμφάνιση, από μια νίκη και ψυχολογίας στην Ευρώπη και τώρα αντιμετωπίζεται μια ομάδα η οποία έχει δείξει πως βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τον ΠΑΟΚ. Πόσο θα σας βοηθήσει αυτό το αποτέλεσμα;

«Προφανώς η νίκη και οι τρεις βαθμοί μας έδωσαν περισσότερο αυτοπεποίθηση. Προσπαθώ να εστιάσω στα θετικά της απόδοσης, το γεγονός πως σκοράραμε αργά στο παιχνίδι και παίξαμε καλύτερα στα τελευταία είκοσι λεπτά. Μου έδωσαν περισσότερη αυτοπεποίθηση, η επιθυμία και η διάθεση της ομάδας. Οπότε αυτά ήταν θετικά, γιατί προφανώς αγωνιστήκαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να μαχόμαστε μέχρι τέλους και να είστε σίγουροι πως οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα για τους οπαδούς που θα είναι πίσω από την ομάδα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για εμάς».

-Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει τρομερό πλουραλισμό στον τρόπο που εκφράζεται επιθετικά, στον τρόπο που σκοράρει, στον τρόπο που δημιουργεί. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός σε τακτικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση του αντιπάλου κατά πρώτο λόγο και δεύτερον, αν αυτό σημαίνει πως θα βρείτε περισσότερους χώρους και αδυναμίες στην αντίπαλη άμυνα;

«Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Διαθέτουν διαφορετικούς τρόπους για να πετύχουν γκολ, με αρκετούς ποδοσφαιριστές, που αυτό το κάνει πιο περίπλοκο τον τρόπο. Δεν φθάνει να σταματήσεις έναν παίκτη, θα πρέπει τους προσέξεις όλους. Όσον αφορά πως θα τους σταματήσουμε, θα προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε με ένταση την οποία έχουμε δείξει σε μέρος των αγώνων μας, θα πρέπει να είμαστε πιο πιεστικοί στην επίθεση και να είμαστε δυνατοί στην άμυνα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία που ψάχνουμε. Οπότε θα πω ξανά, είναι νωρίς για εμάς αλλά έχουμε δείξει κάποια καλά δείγματα και προφανώς θα προσπαθούμε να βελτιωθούμε».

-Στη διάρκεια της καριέρας σας έχετε ζήσει πάρα πολλά ντέρμπι, σε διάφορες χώρες. Το ματς με τον ΠΑΟΚ δεν είναι το κλασικό τυπικό τοπικό ντέρμπι, είναι όμως ένα ντέρμπι ανάμεσα σε κορυφαίες ιστορικά ομάδες του πρωταθλήματος. Πως το περιμένετε, ειδικά από τη στιγμή που είναι το πρώτο σας και κατά δεύτερο λόγο, που θα ζήσετε μια «καυτή» Λεωφόρο;

«Ελπίζω πως αυτό θα μας βοηθήσει, από την άποψη της έντασης και του τρόπου που επιθυμούμε ν’ αγωνιστούμε. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό, γιατί μερικές φορές αυτό το πάθος μεταφέρει λίγο περισσότερο πίεση στους παίκτες. Όμως, αν μπορέσουμε να βρούμε την ισορροπία, γιατί αυτή είναι η λέξη ”κλειδί”, ανάμεσα στην ενέργεια από την εξέδρα και των παικτών μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχοντας τον έλεγχο, νομίζω πως θα είναι πολύ υποστηρικτικό».