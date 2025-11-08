Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε, ωστόσο οι Πράσινοι δεν ανακοίνωσαν την αποστολή για το ματς που θα γίνει στη Λεωφόρο.

Στα ευχάριστα νέα για το Τριφύλλι είναι η επιστροφή του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση. Οι Πράσινοι δεν αναφέρθηκαν στην κατάσταση του Σφιντέρσκι, ενώ δεδομένα εκτός πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ είναι οι Σάντσες, Καλάμπρια και Ντέσερς.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού αναφέρει:

«Την τελευταία προπόνηση πριν τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ πραγματοποίησαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το απόγευμα του Σαββάτου στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Γερεμέγεφ, ο οποίος ανάρρωσε μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Θεραπεία ακολούθησε ο Σάντσες και ατομικό έκαναν οι Καλάμπρια, Ντέσερς».