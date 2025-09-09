Συγκλόνισαν οι δηλώσεις του «Αρχηγού» Κώστα Παπανικολάου μετά τη σαρωτική νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας.

Ο Ελληνας διεθνής, δεν στάθηκε τόσο στην ιστορική επιτυχία της Εθνικής μας, αλλά σαν «Αρχηγός» υπερασπίστηκε την Ομάδα του ποδοσφαίρου, υπερασπίστηκε τη Γαλανόλευκη, την προσπάθεια και τον αγώνα για την φανέλα, τη χώρα.

Είτε στο παρκέ είτε στο χορτάρι.

Και στήριξε τον αγώνα των παιδιών του Γιοβάνοβιτς, που βίωσε πικρή ήττα από την Δανία με 3-0. «Παλεύουν για τη χώρα»

Διαβάστε τι είπε:

«Σαφέστατα το θέλαμε πάρα πολύ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης στο τέλος, δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι, απλά δώσαμε στον εαυτό μας άλλη μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά και δεν μένει παρά να το κυνηγήσουμε.

Eίμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό. Το μόνο που θέλω να πω κι επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία. Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το βράδυ το ποδόσφαιρο μετά στα σόσιαλ είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Το στενάχωρο δεν είναι οτι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν που έχει γίνει συνήθειο, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιοδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας.

Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι. ΄’Οταν εμείς σαν παραδείγματα είμαστε έτσι, πως περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν; Κι αυτό έγινε τώρα στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία.

Όλοι πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό και την τοξικότητα».