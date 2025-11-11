Με μία σημαντική διεθνή διάκριση τιμήθηκε ο επιθετικός της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος περιλαμβάνεται ανάμεσα στους υποψήφιους για τα FIFPRO Merit Awards 2025 στην κατηγορία των Πρεσβευτών κατά του ρατσισμού. Η ανακοίνωση έγινε από τον ΠΣΑΠΠ την Τρίτη (11/11), επισημαίνοντας το έργο του ποδοσφαιριστή εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Τα βραβεία FIFPRO αποτελούν έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς θεσμούς που τιμούν ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δύναμή τους και τη δημόσια εικόνα τους για να προκαλέσουν θετική κοινωνική αλλαγή.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:

«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, ανακοινώνουμε ότι ο Ανδρέας Τεττέη, Πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τα FIFPRO Merit Awards 2025, έναν θεσμό που τιμά ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

Τα βραβεία απονέμονται σε τρεις κατηγορίες:

Player Activism: Για δράσεις που προωθούν την κοινωνική αλλαγή.

Player Impact: Για πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά ζωές ανθρώπων. Player Voice: Για τη χρήση της φωνής των παικτών, ώστε να εμπνεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση της FIFPRO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, 18–20 Νοεμβρίου 2025. Συγχαρητήρια Ανδρέα για την υποψηφιότητά σου και για το παράδειγμα που δίνεις. Τόσο ως αθλητής όσο και ως άνθρωπος»!