Παίκτες του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία των Πράσινων με την Κηφισιά για την απόκτηση των δύο ποδοσφαιριστών.

Όπως μάθατε αποκλειστικά από την ιστοσελίδα tanea.gr, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε αστραπιαία και έκλεισε τους δύο παίκτες από την ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αθήνας.

Η συμφωνία είναι για ένα ποσό άνω των 3 εκ. ευρώ και η διπλή μεταγραφική κίνηση ολοκληρώθηκε μετά από προσωπική πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου, ενώ οι δύο παίκτες έχουν ήδη υπογράψει με το Τριφύλλι!

Τα συμβόλαια και των δύο παικτών είναι για 3,5 χρόνια και στη συμφωνία προβλέπεται η μετακίνηση του Τεττέη στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο και η παραμονή του Παντελίδη στην Κηφισιά μέχρι το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από τους Πράσινους.