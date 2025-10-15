Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» από την Κηφισιά, καθώς βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση των Τετέι και Παντελίδη.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν γρήγορα και διακριτικά τις τελευταίες ημέρες, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Ο Τετέι έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του στο πρωτάθλημα και είναι ο παίκτης που έχει κάνει τη διαφορά στην Κηφισιά, ενώ η εξέλιξη του Παντελίδη είναι εντυπωσιακή και η κλήση του στην εθνική ομάδα ήταν η επιβράβευση των προσπαθειών του.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές, καθώς ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να ολοκληρώσει μια σημαντική διπλή μεταγραφική κίνηση που θα δώσει βάθος και ποιότητα στην επιθετική του γραμμή.