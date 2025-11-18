Ο Ανδρέας Τεττέη συνεχίζει να συγκεντρώνει διακρίσεις και εκτός γηπέδων, προσθέτοντας στο ενεργητικό του ακόμη μία σπουδαία τιμή. Ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς -και νεοαποκτηθείς του Παναθηναϊκού- επιλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της FIFPRO για το βραβείο Player Activism, λίγες ημέρες μετά την υποψηφιότητά του ως Πρεσβευτής του οργανισμού κατά του ρατσισμού στα FIFPRO Merit Awards 2025.

Ο Τεττέη, που πρόσφατα κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας, πρόλαβε να κάνει ντεμπούτο και να μοιράσει την πρώτη του ασίστ στη νίκη της Γαλανόλευκης με 3-2 επί της Σκωτίας. Η πορεία του εντός γηπέδου συνοδεύεται πλέον και από αναγνώριση για τη δράση του εκτός, καθώς αξιοποιεί τη φωνή του για να προωθεί κοινωνικά μηνύματα και να μάχεται ενεργά κατά των διακρίσεων.

Το βραβείο Player Activism απονέμεται σε ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούν την επιρροή τους πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική αλλαγή – και ο Τεττέη αποτελεί πλέον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Στην ιστοσελίδα της, η FIFPRO αναφέρει χαρακτηριστικά για τον επιθετικό της Κηφισιάς:

«Τον Μάρτιο του 2025, ο Ανδρέας Τεττέη (Κηφισιά), ο οποίος έχει ρίζες από τη Γκάνα, έγινε πρεσβευτής κατά του ρατσισμού για τον ελληνικό σύνδεσμο ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠΠ).

Έχοντας βιώσει ρατσιστική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τεττέη προωθεί την ποικιλομορφία και την ισότητα, μιλώντας σε σχολεία, συνεργαζόμενος με ΜΚΟ και ευαισθητοποιώντας το κοινό μέσω των ελληνικών ΜΜΕ, αποτελώντας μια ισχυρή φωνή απέναντι στις διακρίσεις».