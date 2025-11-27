Μια βραδιά γεμάτη ένταση, εκπλήξεις και ξεκάθαρα φαβορί πρόσφερε η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Αϊντχόφεν υπέγραψε μία ιστορική εμφάνιση στο Άνφιλντ διαλύοντας τη Λίβερπουλ, η Άρσεναλ έσπασε το αήττητο της Μπάγερν με πειστικό ποδόσφαιρο, ενώ η Σπόρτινγκ κυριάρχησε απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Τρεις αγώνες, τρεις μεγάλες ιστορίες που διαμορφώνουν νέα δεδομένα στη μάχη για την ευρωπαϊκή οκτάδα.

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-4

Η Αϊντχόφεν πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της χρονιάς, φεύγοντας από το Άνφιλντ με θριαμβευτικό 1-4 απέναντι σε μια Λίβερπουλ που συνέχισε να απογοητεύει. Οι Ολλανδοί μπήκαν εξαιρετικά στο ματς, άνοιξαν νωρίς το σκορ με το πέναλτι του Πέρισιτς και παρότι οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Σόμποσλαϊ, δεν πτοήθηκαν. Στο δεύτερο μέρος ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, βρήκαν δεύτερο γκολ με τον Τιλ και στη συνέχεια “χτύπησαν” δύο φορές με τον Ντριούς, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την αναστατωμένη άμυνα των «κόκκινων».

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ κατέρρευσε αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά, με πολλές αδυναμίες στο κέντρο της άμυνας και έλλειψη συνοχής στο transition, επιτρέποντας στους Ολλανδούς να επιβληθούν ολοκληρωτικά. Η Αϊντχόφεν έφτασε στους 8 βαθμούς και ανέβηκε αισθητά στη βαθμολογία, την ώρα που η Λίβερπουλ υποχώρησε στη 13η θέση, πληρώνοντας ξανά τις λάθος επιλογές τακτικής και τις σοβαρές αμυντικές της αστοχίες.

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου 3-1

Η Άρσεναλ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη διοργάνωση, διαλύοντας την αήττητη μέχρι σήμερα Μπάγερν με 3-1 στο Emirates. Οι «κανονιέρηδες» άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Τίμπερ στο 22’, όμως οι Βαυαροί ισοφάρισαν γρήγορα με τον νεαρό Καρλ. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αρτέτα κυριάρχησε πλήρως, χάνοντας πολλές ευκαιρίες πριν η επιμονή της δικαιωθεί με το όμορφο τελείωμα του Μαντουέκε στο 68’.

Η Μπάγερν δεν κατάφερε να αντιδράσει και στο 76’ ο Μαρτινέλι εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του Νόιερ για να «κλειδώσει» τη μεγάλη νίκη των Λονδρέζων. Με κορυφαίο τον Σακά και με τρομερή ένταση στο παιχνίδι της, η Άρσεναλ έμεινε μόνη πρώτη, συνεχίζοντας αήττητη και με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Οι Γερμανοί, αντίθετα, υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση, πληρώνοντας την κακή βραδιά του κέντρου τους και την αδυναμία τους να περιορίσουν τον ρυθμό του αντιπάλου.

Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ 3-0

Η Σπόρτινγκ έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης επικρατώντας με 3-0 της Κλαμπ Μπριζ στη Λισαβόνα, σε ένα παιχνίδι όπου η πορτογαλική ομάδα ήταν ανώτερη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο 24’ με τον Κέντα και ενίσχυσαν την κυριαρχία τους μόλις επτά λεπτά αργότερα με το πλασέ του Σουάρεζ. Παρότι η κατοχή ήταν μοιρασμένη, η Σπόρτινγκ ήταν πιο απειλητική και πιο αποτελεσματική στο τελευταίο τρίτο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπριζ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν βρήκε τρόπο να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των Πορτογάλων. Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν άριστα τον ρυθμό και στο 70’ ο Τρινκάο έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-0. Η μη αποβολή του Γιούλμαντ στο 10’, χάρη στο VAR, αποδείχθηκε κομβική για τη ροή της αναμέτρησης, ενώ καθοριστικό ήταν και το δεύτερο γκολ που ουσιαστικά έκοψε τα πόδια των Βέλγων.