Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» φόρεσε τα καλά του και υποδέχεται τη Βασίλισσα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τη Ρεάλ Μαδρίτης, για το πιο απαιτητικό εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την League Phase του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν προετοιμαστεί για μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και θέαμα, αντιμετωπίζοντας την πολυνίκη του θεσμού.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς:

Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης:

Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους.