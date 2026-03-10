Η Euroleague εξετάζει νέα πλάνα για το μέλλον της διοργάνωσης, με στόχο να αυξήσει τα έσοδα και το ενδιαφέρον γύρω από τη λίγκα. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισπανικής Marca, στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών εξετάζεται και η ένταξη νέων μόνιμων μελών.

Όπως αναφέρεται, η διοργάνωση έχει ήδη συνεργαστεί με την εταιρεία JB Capital Markets, η οποία έχει αναλάβει να αποτιμήσει την αξία των αδειών των σημερινών μετόχων. Η αξία αυτή εκτιμάται ότι κυμαίνεται από περίπου 50 έως και 200 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον να αποκτήσουν μόνιμη θέση στη Euroleague. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Dubai BC. Για να γίνει αυτό, οι σύλλογοι θα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό που υπολογίζεται μεταξύ 40 και 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Μακροπρόθεσμα, στόχος της διοργάνωσης είναι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να αυξήσει τις ομάδες σε 24, με ένα πιθανό μοντέλο διεξαγωγής που θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικές περιφέρειες.