Ο Άρης επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό και ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί αρκετά θέματα.

Πέρα από την κατάσταση του Τάσου Δώνη, που είναι αμφίβολος, υπάρχει πλέον η θλάση του Τίνο Καντεβέρε.Βάλε από δίπλα και την τιμωρία του Μπενχαμίν Γκαρέ, ο οποίος δημιουργεί και το μεγαλύτερο ερώτημα.

Ο Αργεντινός θα απουσιάσει αυτή την εβδομάδα λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε στον αγώνα με τον Ατρόμητο και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα πάρει τη θέση του στο αρχικό σχήμα.

Πρόκειται για μια άτυχη συγκυρία τόσο για τον Άρη όσο και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος μένει εκτός σε μια περίοδο που έδειχνε να βρίσκει ρυθμό και να εξελίσσεται σε σημαντικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.

Σε θεωρητικό επίπεδο, οι επιλογές δεν λείπουν. Από τον Μπουσαΐντ και τον Αλφαρέλα μέχρι τον Κουαμέ, παρότι υπάρχουν και απουσίες όπως εκείνη του Γένσεν. Ο Βέλγος μοιάζει στα χαρτιά ως μια λύση που θα μπορούσε να προσφέρει δημιουργία, ωστόσο αυτό παραμένει θεωρητικό σενάριο.

Από 2/4 μέχρι και όλην την επίθεση!

Γκαρέ και Καντεβέρε είναι σίγουρα off… Ο Δώνης, οριακά, την ώρα που και ο Κάρλες Πέρεθ βρίσκεται σε μία φάση έντονης αμφισβήτησης. Οπότε, δεν αποκλείεται ο Γρηγορίου να αλλάξει τρεις ή ακόμα και τέσσερις παίκτες μπροστά. Δηλαδή όλη τη γραμμή κρούσης του.

Η δεδομένη επιστροφή στην αποστολή θια είναι εκείνη του Ντούντου Ροντρίγκες, από τη στιγμή που η απουσία του Γκαρέ ανοίγει θέση στους μη κοινοτικούς του ρόστερ. Ο Βραζιλιάνος διεκδικεί φανέλα βασικού, όπως και ο Γιάννης Γιαννιώτας μετά την εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο την περασμένη Κυριακή.

Σε κάθε περίπτωση, ο αντικαταστάτης του Γκαρέ θα είναι ο ρυθμιστής για τις τρεις θέσεις πίσω από την κορυφή της επίθεσης, όπου η απουσία του Καντεβέρε ανοίγει τον δρόμο για τον Λορέν Μορόν. Θεωρητικά πάντα και μέχρι να φανεί κάτι παραπάνω στις προπονήσεις, αφού υπάρχει και ο Κουαμέ.

Μία κατάσταση… πρόκληση για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Οχι μόνο για τις επιλογές του αλλά και για να δείξει ότι η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει πάλι καλά βασισμένη στο πλάνο της και όχι μόνο στα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών της.