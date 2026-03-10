Θετικά νέα για τους φίλους της Μπαρτσελόνα, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την Τρίτη (10/3) ότι έλαβε την απαραίτητη άδεια για την αύξηση της προσωρινής χωρητικότητας του «Spotify Καμπ Νου». Πλέον το γήπεδο θα μπορεί να φιλοξενεί 62.652 θεατές, αντί για περίπου 45.000 που ίσχυε μέχρι τώρα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην πορεία ολοκλήρωσης της μεγάλης ανακαίνισης του ιστορικού γηπέδου. Όταν ολοκληρωθούν πλήρως τα έργα, το «Καμπ Νου» θα φτάσει τις 105.000 θέσεις και θα αποτελεί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο στην Ευρώπη.

FC Barcelona has received the first occupancy license granted by the Barcelona City Council corresponding to Phase 1C of the Spotify Camp Nou, which includes the opening of the North Goalhttps://t.co/4d6KUh49Ha — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2026

Ωστόσο, το έργο έχει παρουσιάσει σημαντικές καθυστερήσεις σε σχέση με το αρχικό πλάνο, καθώς πλέον η πλήρης παράδοση του νέου γηπέδου τοποθετείται χρονικά γύρω στο καλοκαίρι του 2027, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα τέλη του 2024.

Με τη νέα χωρητικότητα, η Μπαρτσελόνα θα ανοίξει για πρώτη φορά το επιπλέον τμήμα των εξεδρών στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Σεβίλη στις 15 Μαρτίου, αλλά και στη ρεβάνς με τη Νιούκαστλ στις 18 Μαρτίου για τη φάση των «16» του Champions League.