Η κατάσταση στη Μονακό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague. Η γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή φαίνεται να διαθέτει μόλις εννέα παίκτες στο ρόστερ της.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Ντάνιελ Τάις τέθηκε εκτός για «προσωπικούς λόγους», χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για το πότε θα επιστρέψει. Την ίδια στιγμή, ο τραυματισμός του Νίκολα Μίροτιτς έχει περιορίσει σημαντικά τις επιλογές στη ρακέτα, αφήνοντας ως μοναδικό καθαρό σέντερ τον Κεβάριους Χέιζ.

Παράλληλα, αβέβαιο παραμένει και το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας, καθώς έχει ήδη απουσιάσει από το τελευταίο παιχνίδι με τη Σολέ και δεν θα βρίσκεται ούτε στον αποψινό αγώνα με τη Ναντέρ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας.