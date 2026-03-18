Ο ΠΑΟΚ άντεξε την πίεση του Περιστερίου και, παρά την ήττα με 88-80, κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Europe Cup χάρη στο εντυπωσιακό +24 από τον πρώτο αγώνα. Οι «ασπρόμαυροι» μπορεί να μην ήταν σταθεροί σε όλη τη διάρκεια του ελληνικού «εμφυλίου», ωστόσο η συνολική υπεροχή τους σε συνδυασμό με την ψυχή που έβγαλαν στο παρκέ έκρινε την πρόκριση.

Κορυφαίοι για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Πάτρικ Μπέβερλι, που σημείωσε 19 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 4 κλεψίματα και 2 μπλοκ, και ο Μπρίιν Ταϊρίν, ο οποίος, παρά το κακό ξεκίνημα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους. Από την πλευρά του Περιστερίου, ξεχώρισε ο Αλβάρο Καρντένας με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ σημαντικός ήταν και ο Ταϊ Νίκολς με 18 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο αγώνας ξεκίνησε με το Περιστέρι να ανοίγει το σκορ, αλλά ο ΠΑΟΚ απάντησε αμέσως με τρίποντο του Νίκου Περσίδη. Η ομάδα των Βορείων Προαστείων αύξησε τη διαφορά μέχρι και +17 στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν με επιμέρους 7-0 στην τρίτη περίοδο, σφίγγοντας την άμυνα και μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά.

Παρά την πίεση, η ομάδα του ΠΑΟΚ διατήρησε την ψυχραιμία της, βρήκε λύσεις στην επίθεση και, παρότι η νίκη χάθηκε, το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Europe Cup παρέμεινε σίγουρο. Το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου έδειξε χαρακτήρα, αξιοποίησε το πλεονέκτημα του πρώτου αγώνα και συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία με στόχο την τελική φάση.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 46-31, 66-60, 88-80