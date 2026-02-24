Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του EHF European Cup για την προημιτελική φάση και ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του!

Στην προημιτελική φάση, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, μια ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ στη διοργάνωση, την Οχρίδα (GRK Ohrid), με πρώτο ματς στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, στις 28-29/3 και ρεβάνς στην Βόρεια Μακεδονία, μια εβδομάδα μετά (4-5/4).

Σε περίπτωση πρόκρισης στα ημιτελικά του EHF European Cup, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Πιβοβάρνα Λάτσκο (Σλοβενία)-Μπουζάου (Ρουμανία).

Η προημιτελική φάση του EHF European Cup:

Ταταμπάνια (Ουγγαρία)-Νιλουφέρ (Τουρκία)

Τσέλιε Πιβοβάρνα Λάσκο (Σλοβενία)-Μπουζάου (Ρουμανία)

Ιζβιντατς (Βοσνία)-Κάρβινα (Τσεχία)

Ολυμπιακός-Οχρίδα (Βόρεια Μακεδονία)