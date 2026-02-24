Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει μία μεγάλη ανατροπή απόψε, καθώς στο πρώτο ματς του Φαλήρου ηττήθηκε με σκορ 2-0 και ουσιαστικά θέλει μία νίκη με τρία γκολ διαφορά (ή με δύο και πρόκριση μέσω παράτασης ή πέναλτι) για να περάσει στη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το έχει κάνει πιο πρόσφατα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον άνθρωπο που έκανε όλους τους φίλους των «Πειραιωτών» να πιστεύουν στα θαύματα, αλλά υπήρχαν και στιγμές στο παρελθόν που έχουν γίνει αντίστοιχα τέτοιες «θρυλικές» ανατροπές.

1989-90: Κύπελλο UEFA, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-1 στη Σερβία από τη Ράντ Βελιγραδίου, αλλά στη ρεβάνς του Καραϊσκάκη, οι Ντέταρι και Αναστόπουλος υπέγραψαν το 2-0 και την πρώτη ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση με ανατροπή.

1992-93: Κύπελλο Κυπελλούχων, ο Ολυμπιακός υπέστη ήττα σοκ με 1-0 στο Φάληρο, αλλά απαντήθηκε με έναν θρίαμβο στην Οδησσό. Το θριαμβευτικό 3-0 των «ερυθρολεύκων»( Βαίτσης, Λιτόφτσενκο, Προτάσοφ) έστειλε τους «Πειραιώτες» στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

2019-20: Europa League, απέναντι στην Άρσεναλ που ηττήθηκε με 1-0 στον Πειραιά, έμοιαζαν όλα ακατόρθωτα. Όμως στο Λονδίνο, το γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 120΄«πάγωσε» το Emirates(1-2) σε μια από τις ένδοξες βραδιές τόσο του Ολυμπιακού όσο και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

2023-24: UEFA Conference League

Το τελευταίο και το πιο «τρελό», η «μητέρα όλων των ανατροπών». Μετά το πολύ βαρύ 4-1 υπέρ της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Καραϊσκάκη στο πρώτο ματσ, ακολούθησε το συντριπτικό 6-1 υπέρ του Ολυμπιακού αυτή τη φορά στον επαναληπτικό. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού!

Είναι δύσκολο, κάποιοι μπορούν να το λένε και ακατόρθωτο, αλλά ποδόσφαιρο είναι και ο Ολυμπιακός έχει δείξει στο παρελθόν ότι μπορεί…