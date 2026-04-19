Με δύο αναμετρήσεις (19/4) πέφτει η «αυλαία» της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας». Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν το αήττητο στο πρωτάθλημα, ενώ οι Θεσσαλονικείς παλεύουν για μία θέση στην πρώτη τετράδα.

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Γλυφάδα, με στόχο να κάνει μεγάλο βήμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη η «Ένωση» δίνει τη δική της μάχη για την τρίτη θέση.

Που θα δείτε τους αγώνες

13:00 Ολυμπιακός – Άρης ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

16:00 Πανιώνιος – ΑΕΚ ΕΡΤ2ΣΠΟΡ