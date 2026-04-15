Ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη με 88-77 στο κατάμεστο «PAOK Sports Arena», σε ένα δυνατό ντέρμπι για το εξ αναβολή παιχνίδι της 21ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν από νωρίς, κλείνοντας την 1η περίοδο στο 29-19. Στο δεύτερο δεκάλεπτο συνέχισαν με καλό ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 49-44.

Στην τρίτη περίοδο ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι, ανέβασε τη διαφορά ακόμη και στο +15 και έκλεισε το δεκάλεπτο με 70-59, δείχνοντας να ελέγχει το ματς.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Άρης αντέδρασε εντυπωσιακά και με σερί 8-0 έφερε το παιχνίδι στο 72-72, μετατρέποντας το φινάλε σε ντέρμπι.

Ωστόσο, ο δικέφαλος του Βορρά βρήκε τις λύσεις στο κρίσιμο σημείο, ξέφυγε ξανά στο σκορ και «καθάρισε» το παιχνίδι, φτάνοντας στη νίκη με 88-77.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 49-44, 70-59, 88-77

